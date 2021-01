Alcoyano primazal močno zaušnico Realu

Nogometaši madridskega Reala so sinoči doživeli nov šok. Potem ko so izpadli v polfinalu španskega superpokala, jih je zdaj za nameček v 1/16 finala španskega kraljevega pokala po podaljšku izločil še tretjeligaš Alcoyano z 2:1.



Strateg aktualnega španskega prvaka Zinedine Zidane je za tekmo povsem premešal postavo in ponudil priložnost tistim, ki ne igrajo veliko. Tako je bil v vratih Andrij Lunin, v zvezni vrsti Isco, Casemiro in Federico Valverde, za gole pa bi morali skrbeti Junior Vinicius, Mariano in Lucas Vazquez.



Začetek je bil dober, saj je v 45. minuti po podaji Marcela z leve strani z glavo zadel branilec Eder Militao.



A domači se niso predali in so v 80. minuti izsilili podaljšek. Ob podaji iz kota je žogo na prvi vratnici pričakal Ramon Lopez in jo podaljšal proti drugi vratnici, tam pa je dobro reagiral rezervist Jose Solbes in zadel za 1:1.



V podaljšku je Alcoyano ostal z deseterico mož na igrišču, ko je Ramon Lopez v 110. minuti prejel drugi rumeni karton, vendar se je tekma kljub temu zanj končala sanjsko.



Po petih minutah nadaljevanja je namreč Diakite z leve strani podal pred gol, tam pa je Lunina prehitel Juanan Casanova in zadel za senzacionalno napredovanje tretjeligaša.

Zidane prevzel odgovornost

Španski mediji so po tekmi že začeli ugibati, ali bo druga izgubljena lovorika v šestih dneh usodna za Zinedina Zidana. Francoski trener je prevzel odgovornost za poraz:



»Jaz sem trener in kriv sem za poraz. Igralci so se potrudili po najboljših močeh in če bi še enkrat zadei, bi bilo povsem drugače. Drugi gol se nam je izmuznil in izpadli smo. A takšen je nogomet. Igrali smo proti tretjeligašu, ki bi ga morali premagati. Poraz pa ni sramoten, takšne stvari se dogajajo in prevzemam odgovornost. To je nov boleč dan, saj ne maramo izgubljati. Ne smemo izgubiti glav. moramo se trdo potruditi,« je razmišljal Zidane in povedal nekaj besed tudi o svojem odnosu z igralci.



»Mislim, da moji igralci verjamejo vame, a to morate vprašati njih. V zadnjem času nismo naredili veliko dobrega, vendar pa je bilo v tej sezoni nekaj svetlih trenutkov. A še vedno smo v igri za osvojitev lige prvakov in španskega prvenstva. Moramo ostati osredotočeni, saj lahko še vedno osvojimo nekaj lovorik.«

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: