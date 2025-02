Čeferin: Milijarda za Viniciusa? Zlatan prijazen, Mourinho dober človek

Ekskluzivni intervju s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom, ki smo ga objavili v Sobotni prilogi Dela, je pritegnil pozornost po vsej Evropi, povzeli so ga tudi vodilni mediji na Otoku. Očitno imajo Evropejci res dovolj politične korektnosti in dejstva, da tudi zaradi drastične regulacije na vseh področjih vse bolj zaostajajo za drugimi velesilami, kakršne so ZDA in Kitajska.

Aleksander Čeferin je spregovoril tudi o lahkotnejših in bolj prijetnih tematikah, zastavili smo mu nekaj vprašanj o znanih imenih iz sveta nogometa, kakršna so Rodri, Zlatan Ibrahimović, Jose Mourinho in Vinicius Junior, vprašali smo ga tudi o možnostih za to, da bi se primer selitve Luke Dončića – ko igralec ne ve za to, da ga bodo poslali drugam – ponovil tudi v nogometu.

Kako komentirate milijardo evrov, ki naj bi jo domnevno ponudili Savdijci nogometašu Viniciusu za podpis pogodbe z njimi?

To jemljem enako resno kot govorice, da bomo igrali ligo prvakov v tujini. Ne vem, ali novica drži. To je enormna številka, ki nima finančne podlage, ampak to je odločitev Savdijcev, če je seveda res.

Je španski nogometaš Rodri zasluženo prejel priznanje zlata žoga?

Absolutno. Rodri je bil duša španske reprezentance, ki je osvojila euro 2024, in duša Manchester Cityja, ki je v zadnjih letih osvojil praktično vse. Res zabije manj golov kot napadalci in je zato morda manj viden za oči laikov, toda strokovnjaki ga cenijo, navsezadnje je glasovalo približno sto novinarjev, to je velika številka. Ob tem je Rodri kulturen, skromen in prijazen fant, kar ni nepomembno. Jaz sem izvedel, da bo dobil zlato žogo, na dan prireditve, saj to namerno držijo v tajnosti, niti drugi na Uefi niso vedeli.

Spoznali ste mnoge igralce in trenerje, kakšen je denimo Jose Mourinho zunaj nogometnih tekem? Večkrat se namreč javno ogovorita …

Jose Mourinho je odličen človek. Moram reči, da je ob igrišču poseben in se mu malo zamegli realna slika, saj ob igrišču postane drugačen, toda v resnici je izjemno dober človek. Sva v zelo dobrih odnosih. Med pandemijo covida-19 je sam dostavljal hrano v domove za upokojence po Londonu. Mourinho je izjemno zanimiv človek in ohranjava zelo dobro komunikacijo.

Takole jih je Zlatan Ibrahimović »slišal« od Aleksandra Čeferina med snemanjem videospota za prenovljeno ligo prvakov. FOTO: Zajem zaslona/Uefa

Kako ste se med snemanjem videospota za prenovljeno ligo prvakov ujeli z Zlatanom Ibrahimovićem?

Bilo je izjemno zabavno, občasno tudi smešno. Zlatan je rojen na Švedskem, toda premore pravo balkansko miselnost. On je vse drugo, samo ne aroganten. Je izjemno prijazen, toda ne le do mene: na prireditvi v Stožicah za pomoč po poplavah je stotim, dvestotim otrokom podpisal avtogram. Ima več potrpljenja z otroki kot kdo drug. Obenem je izjemno duhovit, tako da je bilo zabavno snemanje. Nisem pa vedel, da je tako težko snemati take filmčke, snemala sva namreč osem ur in zdaj malo bolj spoštujem igralce. To je nenehno »ponovite, pojdite bolj počasi, govorite bolj potihem, malo se nasmejte, toda ne preveč«. To je težko. Verjamem, da je nastal kar simpatičen video spot.

V svetovni športni javnosti odmeva tudi selitev Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles, njegov klub ga je brez njegove vednosti prodal Jezernikom. Je kaj podobnega mogoče tudi v nogometu?

Tudi zame je bilo to šokantno, po moji nestrokovni oceni je to tudi nespametno. To, da Luka ni vedel nič o tej selitvi, je skrajno nekorektno do njega, četudi pustimo ob strani, da so mu naredili celo uslugo, ko so ga poslali v Los Angeles Lakers, ki je klub, ki ima veliko večjo prepoznavnost kot Dallas. Do tega v nogometu ne more priti. Tudi NK Brinje ne more niti posoditi – posoditi! – nogometaša drugemu klubu brez soglasja igralca, kaj šele prodati, in tako je od najnižje do najvišje ravni nogometa – mislim, da je tako tudi prav. CELOTEN INTERVJU NA TEJ POVEZAVI.