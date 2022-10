Alfie v lazanjo zmeša čudežno sestavino

Od norveškega vikinga Erlinga Haalanda bi pričakovali, da se večer pred tekmami okrepča s kakšnim lososom ali krvavim zrezkom divjega jelena, toda skrivnost uspeha najbolj vročega napadalca ta čas prihaja iz mediteranske kuhinje.

Haaland, ki je na zadnjih treh domačih tekmah Manchester Cityja dosegel hat-trick in je v osmih nastopih v premier league zabil kar 14 golov, je razkril, da mu je oče Alfie vselej pripravil isto jed – lazanjo.

»Pred tekmo s Crystal Palaceom je skuhal lazanjo, ki je moja najljubša jed, in ker sem dal tri gole, sva obred ponovila pri Nottingham Forestu in Manchester Unitedu. Očitno deluje. Verjetno pa mi notri zmeša neko skrivnostno sestavino. Nisem ga še vprašal,« se je pošalil 22-letni zvezdnik, ki je na 11 tekmah v vseh tekmovanjih zbral že 17 golov.

Ko Erling Haaland poje lazanjo, tekmeci trepetajo. FOTO: Lindsey Parnaby/AFP

Za štedilnikom ne pomaga. »Ne pusti mi blizu. Zato ležim na kavču in ga gledam. Tako to gre,« je še pojasnil Haaland, ki bo jutri gostil København v ligi prvakov. Nad vzdušjem pri sinjemodrih Pepa Guardiole, ki so v nedeljo demolirali mestnega tekmeca Manchester United s 6:3, je navdušen: »Ta kemija je neverjetna.«

Za »Garfielda« Haalanda ima torej lazanja podoben učinek kot pri Popaju špinača. Nekateri trenerji se že zanimajo, da bi za kuharja najeli Alfieja, nekdanjega igralca Nottingham Foresta, Leedsa in Manchester Cityja, ki bi njihovim igralcem pripravljal čudežno lazanjo.