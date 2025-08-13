  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Alisha Lehmann bo igrala s slovenskima reprezentantkama

    Priljubljena Švicarka je po sezoni v Juventusu prestopila v Como, kjer odlično igrata slovenski reprezentantki Zara Kramžar in Dominika Čokl.
    Alisha Lehmann je članica švicarske reprezentance. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    Matic Rupnik
    13. 8. 2025 | 12:44
    2:17
    Švicarska nogometna igralka Alisha Lehmann je zapustila Juventus iz Torina. Ena najbolj znanih nogometašic na svetu bo odslej branila barve Coma, kjer bo moči združila s slovenskima reprezentantkama Zaro Kramžar in Dominiko Čonč.

    »Prvič sem se pridružila neodvisnemu klubu, ki ni povezan z moško ekipo. To je bil pomemben dejavnik pri moji odločitvi. Kaže, da obstaja drugačen način pristopa k nogometu in morda lahko navdihne druge, da sledijo tej poti. Želim biti del tega,« je povedala Švicarka, ki je pred leti postala hit družabnih omrežij.

    »Tukaj lahko rastem tako kot nogometašica kot oseba. Želim pomagati ekipi, da tekmuje na najvišji ravni, hkrati pa navdihniti novo generacijo navijačev in športnic. Tukaj sem lahko res to, kar sem,« dodaja Lehmannova, ki sicer v nobenem izmed dosedanjih klubov ni pustila večjega pečata. V dresu Juventusa je zbrala 22 nastopov, pred tem pa je na otoku igrala za Aston Villo, West Ham in Everton.

    Zara Kramžar je pri Comu na posoji s strani Rome, 19-letnica pa spada med največje dragulje slovenskega ženskega nogometa. V lanski sezoni je v serie A odigrala 19 tekem in šestkrat zatresla mrežo nasprotnic, prvi zadetek v najelitnejšem italijanskem nogometnem prvenstvu pa je dosegla že pri pičlih sedemnajstih letih.

    Dominika Čonč je lani prišla iz španske Badalone, v svoji športni karieri pa je 32-letnica igrala tudi z AC Milan, Valencio in Sampdorio.

