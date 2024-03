Alves lahko zapusti španski zapor

Nekdanji brazilski reprezentant Dani Alves, ki je bil februarja v Španiji obsojen zaradi posilstva, je plačal varščino v višini enega milijona evrov in lahko zapusti zapor, so sporočili iz sodišča v Barceloni. »S tem vas obveščamo, da je bil polog varščine Daniela Alvesa evidentiran na računih 21. oddelka barcelonskega sodišča,« je zapisano v izjavi.

Sodišče v Barceloni je Alvesa obsodilo na štiri leta in pol zaporne kazni zaradi posilstva ženske v nočnem klubu konec leta 2022. Nogometašu so nato skoraj mesec dni po obsodbi zaradi spolnega nasilja in po njegovi pritožbi na sodbo odobrili začasno izpustitev iz zapora ob plačilu varščine. Sodišče je ob tem določilo, da bo 40-letnemu Brazilcu zaradi begosumnosti zaplenilo potna lista, španskega in brazilskega. Alves ima od leta 2005 tudi špansko državljanstvo. Poleg tega se v skladu z odločitvijo sodišča ne sme približati svoji žrtvi. V skladu s sodbo je moral žrtvi plačati 150.000 evrov odškodnine.

Pred kratkim so mediji v Španiji in Braziliji sicer poročali, da je obsojeni ostal skorajda brez denarja. Na zaslišanju je odvetnica žrtve nasprotovala izpustitvi nekdanjega nogometaša Barcelone. Ko je bila znana odločitev o njegovem začasnem izpustu ob plačilu varščine, pa je odvetnica Ester Garcia za radio RAC1 odločitev sodišča označila za škandalozno, češ da si lahko premožni kupijo pravico in prostost.

Nogometni branilec je za zapahi vse od aretacije januarja 2023 zaradi suma posilstva. Alves, ki ima 126 nastopov za brazilsko reprezentanco, je sprva zanikal, da bi žensko sploh poznal. Pozneje je večkrat spremenil svojo zgodbo, na koncu pa dejal, da sta imela sporazumno razmerje. Policija ga je aretirala 20. januarja med obiskom katalonske prestolnice po koncu svetovnega prvenstva v Katarju. Do aretacije je igral za mehiški klub Pumas.

Alves, ki je igral tudi za Juventus in Sevillo, je v nogometni karieri osvojil kar 42 lovorik, z Barcelono je trikrat osvojil ligo prvakov, z Brazilijo pa dvakrat južnoameriško prvenstvo.