Ameriško pravosodje obdarilo nogometno družino

Svetovna nogometna zveza (Fifa) bo bogatejša za 171 milijonov evrov. Natančno, njen novoustanovljen sklad »World Football Remission Fund«, ki je bil ustanovljen za pomoč pri financiranju projektov povezanih z nogometom in imajo pozitiven vpliv na skupnost po vsem svetu.



Zajetno vsoto je Fifi dodelilo ameriško pravosodje, kot nadomestilo za izgube pri večletnih korupcijskih shemah, zaradi česar so bile denarno oškodovane Fifa ter celinske zveze Severne, Srednje Amerike in Karibov (Concacaf) ter Južne Amerike (Conmebol).



Gre za denar, ki so ga leta 2015 zasegli švicarski organi v imenu ministrstva za pravosodje ZDA med preiskavo nezakonitih rabot predstavnikov krovnega organa svetovnega nogometa, med več kot 40 funkcionarji je bil obtožen tudi nekdanji prvi mož federacije Švicar Sepp Blatter.



»Vesel sem, ko vidim, da se bo nezakonito izčrpan denar vrnil v ustrezne namene,« je bil vesel predsednik Fifa Gianni Infantino.



»Želim se iskreno zahvaliti ameriškim pravosodnim organom za njihova prizadevanja, za hiter in učinkovit pristop in za njihovo zaupanje na splošno. Resnica je, da smo po njihovem posredovanju leta 2015 lahko temeljito spremenili Fifa v zelo cenjeno in zaupanja vredno svetovno športno vodstvo,« je še dodal Švicar.



Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: