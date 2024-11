V neredih med navijači Maccabija in podporniki Palestincev pridržanih 57 ljudi

V Amsterdamu so po nogometni tekmi evropske lige med Ajaxom in Maccabijem iz Tel Aviva (5:0) v četrtek zvečer izbruhnili nasilni spopadi med propalestinskimi demonstranti in izraelskimi navijači, piše nemška tiskovna agencija DPA. Policija je sporočila, da je pridržala 57 ljudi, ni pa navedla njihove narodnosti in ali gre za nogometne navijače.

Po informacijah amsterdamske TV-postaje AT5 so demonstranti metali stole v navijače Maccabija. Policijske mobilne enote naj bi Izraelce ščitile in jih pospremile v njihove hotele.

Popoldne so izbruhnili tudi spopadi med izraelskimi nogometnimi navijači in varnostnimi silami v središču mesta. Po podatkih policije je bilo aretiranih okoli ducat ljudi zaradi motenja javnega reda in miru ter nezakonitega posedovanja pirotehničnih predmetov.

Že pred tekmo so menda v bližini stadiona na jugovzhodu mesta nastali posamezni prepiri. Po podatkih policije je do prizorišča poskušalo priti okoli 200 demonstrantov, še navaja DPA.

Mestna uprava je pred tem prepovedala demonstracije neposredno pred Stadionom Johana Cruijffa in določila alternativno lokacijo v bližini za zbiranje. Vendar naj bi mobilne enote policije demonstrante zadržale stran od stadiona.

Medtem sta spopade obsodila tako nizozemski premier Dick Schoof kot tudi izraelski Benjamin Netanjahu. Netanjahu je danes med pogovorom s Schoofom obsodil po njegovih besedah premišljen napad na izraelske nogometne navijače v Amsterdamu.

»Premier Netanjahu je izjavil, da na načrtni antisemitski napad na izraelske državljane gleda z največjo resnostjo, in zahteval večjo varnost za judovsko skupnost na Nizozemskem,« sporočilo iz njegovega urada navaja francoska tiskovna agencija AFP.