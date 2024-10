Fifa o izključitvi Izraela: Smo šokirani, toda gre za občutljivo temo

Svetovna nogometna zveza Fifa na zasedanju izvršnega odbora v Zürichu ni sprejela odločitve o suspenzu Izraela, temveč je po nasvetu neodvisnih strokovnjakov začela dve preiskavi domnevnega izraelskega kršenja pravil, je pojasnil predsednik Fife Gianni Infantino. »Glede te zelo občutljive teme smo sledili nasvetu neodvisnih strokovnjakov,« je francoska tiskovna agencija AFP med drugim navedla Infantina.

Palestinska nogometna zveza je zahtevala suspenz Izraela

Palestinska nogometna zveza je zahtevala suspenz Izraela na Fifinem majskem kongresu. Infantino je takrat dejal, da potrebujejo neodvisno pravno oceno, Fifin odbor pa je zdaj uvedel dve preiskavi Izraelske nogometne zveze. Prva se bo osredotočala na obtožbe o diskriminaciji znotraj izraelske lige in jo bo vodila Fifina disciplinska komisija. Druga pa se bo nanašala na nastopanje izraelskih klubov v izraelskih tekmovanjih, ki naj bi imeli svoj sedež na palestinskem ozemlju. Tudi to preiskavo bo vodila ena od Fifinih komisij.

Dvainsedemdeseti člen Fifinega statuta navaja, da klubi iz zvez, ki so članice Fife, ne bi smeli igrati na ozemlju druge nacionalne zveze, članice Fife, brez potrditve slednje. Uvedba preiskav prihaja v času, ko so se napetosti na Bližnjem vzhodu še zaostrile. »Trajajoče nasilje v regiji potrjuje to, da predvsem potrebujemo mir. Še vedno smo izjemno šokirani nad tem, kar se dogaja in naše misli so s tistimi, ki trpijo. Pozivamo vse vpletene, da takoj zagotovijo mir v regiji,« je nemška tiskovna agencija DPA še navedla Infantina.