Pep Guardiola se ni odločil, da bo Katalonec

Reprezentančni odmor je predramil tudi angleško nogometno fronto, na kateri je prišlo do velikih preobratov. Komentiral jih je tudi Pep Guardiola, nesporna trenerska avtoriteta št. 1 v Angliji, ki ji vlada že četrto sezono zapored. Najprej je Katalonec moral usmeriti pogled v svoj tabor, v katerem je slovo napovedal eden od glavnih tvorcev nepremagljivega Manchester Cityja Txiki Begiristain.

»Odhaja del mene. Odhaja prijatelj, arhitekt enega od najboljših moštev v zgodovini Barcelone in potem tega, kar je naredil tukaj. Že dolgo vem za njegovo odločitev, pogrešal ga bom,« je povedal o prijatelju.

Ali Begiristainovo slovo pomeni tudi njegovo? »Nisem se še odločil, ko se bom, vam bom sporočil,« je bil jasen 53-letni trener. Thomasa Tuchel je tretji tujec na selektorskem položaju Anglije, ki je upala tudi na njegovo privolitev. »Lahko mu le čestitam, Angliji pa želim le najboljše. Jaz sem trener on selektor, drugo ni pomembno,« ni veliko filozofiral. Več je, ko je pojasnjeval odločitev o tem, da je Tuchel tujec.

Txiki Begiristain (ddesno) je veljal za enega od ključnih selektorjev šampionske Barcelone in Manchester Cityja. FOTO: Manon Cruz/Reuters

»Obstaja ena stvar, pri kateri ne moreš narediti ničesar, in to je izbira rojstnega kraja. Nisem se odločil, da bom Katalonec. Razumem, da imajo Angleži raje Angleža, ampak če bo reprezentanca slaba z angleškim trenerjem, bo ostro kritiziran. Zveza se je odločila za priznanega in nadarjenega trenerja z dobrimi dosežki. Če bo zmagoval, bo hvaljen, če bo izgubljal, bo kritiziran ne glede na njegovo narodnost. Obstajajo ljudje, ki verjamejo, da so boljši za kraj, v katerem so se rodili. Samo pogledati je treba v Rusijo, Ukrajino, Izrael, Gazo,« je že prestopil meje športa Guardiola.