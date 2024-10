Ancelotti stopil v bran Mbappeju

O tem, da je pri madridskem Realu čutiti dnevno sila živahen utrip, tudi v dobi tekmovalnega oddiha, že od nekdaj ni nikakršnih dvomov.In tako je bilo tudi nazadnje, ko so prekinili nacionalna ligaška tekmovanja zaradi reprezentančnih tekem v ligi narodov.

Prav v tem času pa je Kylian Mbappe, letošnja opevana Realova okrepitev iz vrst PSG, izpustil reprezentančni zbor zaradi lažje poškodbe. Imel je prosto, zasebno je obiskal Stockholm. Sodeč po zapisih v švedskih medijih in kratkem policijskem poročilu, o čemer smo poročali v prejšnjih dneh, naj bi francoski nogometni zvezdnik sodeloval pri posilstvu. Nihče ga ni javno imenoval, toda kjer je dim, naj bi bil tudi ogenj ...

Sploh pa naj bi bilo moteče, da je lažji poškodovani nogometaš odšel po svoje iz Madrida. Toda Realov trener Carlo Ancelotti mu je na novinarski konferenci pred nadaljevanjem klubske sezone stopil v bran: »Res ne namenjam pozornosti zadevam, ki so zunaj igrišča.« Ob tem pa je nato obrazložil: »Poglejte, vsak sam izkoristi prosti čas, kot mu ustreza. Sam sem denimo odšel za dva dni v London in nikogar nisem pred tem vprašal za dovoljenje. In ta dva tedna oddiha sta Mbappeju pomagala, zdaj je drugačen, kot je bil pred tem ...«