Andorski nogometaš med legende z izključitvijo po 10 sekundah igre

Tekla je deseta sekunda tekme med Andoro in Poljsko, ko je Ricard Fernandez že storil prekršek za rdeči karton. Sodnik je nogometašu z vzdevkom Cucu po nekaj trenutkih razmišljanja in 21 sekundah dvoboja pokazal pot pod prho zaradi ostrega štarta nad gostujočim branilcem Kamilom Glikom, ki je obležal po udarcu s komolcem v obraz. Izključitev še zdaleč ni bila nezaslužena, saj je Fernandez več sekund spremljal Glika in »pomeril« proti njegovemu obrazu.

Seveda gre za eno najhitrejših izključitev na uradnih tekmah pod okriljem Evropske oziroma Mednarodne nogometne zveze vseh časov. Poljaki, ki so bili že tako v vlogi izrazitih favoritov, se niso preveč znesli nad Andorci, dvakrat je zadel Robert Lewandowski, domačini pa so se z igralcem manj veselili celo zadetka v poljski mreži. Končni izid je bil 1:4.