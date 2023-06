Andrea Agnelli dobil kazen tudi v mogočnem družinskem imperiju

Italijanski nogometni klub Juventus v zadnjih letih bije hudo eksistenčno bitko, v katero ga je zapeljalo nekdanje vodstvo. Umetno napihovanje računovodskih izkazov s fiktivnimi prodajami in nakupi igralcev, prirejanje bilanc in druge nepravilnosti so odnesle nekdanjega predsednika Andreo Agnellija, ki je neuspešno ustvarjal tudi projekt t. i. superlige, nogometnega tekmovanja zaprtega formata po zgledu na nekatere lige v ZDA. Zaradi tega je bil pripravljen izdati tudi zaupanje dotedanjega prijatelja Aleksandra Čeferina.

Agnelli je moral odstopiti, obenem pa je očitno dovolj močno načel tudi ugled družinskega posla v holdingu Exor – lani je ustvaril 42 milijard evrov prihodkov –, ki ga vodi njegov bratranec John Elkann. Agnelli je moral na dan finala evropske lige v Budimpešti odstopiti iz upravnega odbora holdinga Exor, ki pod svojim dežnikom med drugim združuje avtomobilska podjetja Fiat, Chrysler, Ferrari, klub Juventus, tednik The Economist in številna podjetja iz drugih panog.

John Elkann FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Elkann je na zadnji dan v maju sklical sejo upravnega odbora Exora, na kateri so sprejeli odstopno izjavo Agnellija, ob tem pa je bratrancu odvzel tudi neformalna pooblastila v Juventusu. Vanj je nastavil svoje vodstvene kadre, ki so sprejeli kazen odvzema 10 točk italijanske nogometne zveze, pred klubom pa so še pogovori z Uefo po načelu »rešimo, kar se rešiti da«. Uefa bi namreč zaradi omenjenih nepravilnosti pri poslovanju lahko izključila Torinčane iz evropskih tekmovanj najmanj za eno sezono. Spomnimo, Juventus skupaj z Barcelono in madridskim Realom formalno še vedno vztraja v propadlem projektu t. i. superlige.