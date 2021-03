Andrea Agnelli priznal spor z Aleksandrom Čeferinom

»Nogomet je na razpotju,« je prepričan Agnelli in poudaril, da je treba več pozornosti nameniti v foteljih sedeči generaciji Z, ki se je ustvarila ob televiziji, računalnikih in mobitelih. FOTO: Neil Hall/Reuters

»Zelo, zelo blizu smo dogovoru o mojem idealu lige prvakov. Morda nas loči le še nekaj tednov do dogovora,« je prenovljeno ligo prvakov napovedal predsednik Združenja evropskih klubov (ECA), v katerem so najmočnejši in najbogatejši klubi stare celine,Prvi mož Juventusa in tudi prijatelj predsednika Evropske nogometne zveze Slovenijeje priznal, da je prišlo do spora med ECA in Slovencem, ki je zagovornik malih klubov.»V jesenskih mesecih smo se sprli z Aleksom, ker smo želeli najti ravnovesje med celinskim tekmovanjem in domačimi prvenstvi. Toda dolgo časa sem se prizadeval, da bi našli skupno rešitev in mislim, da bo novo tekmovanje zagotovilo odlične priložnosti za vsa moštva. Zagotovilo bo tudi izločanje, kar je bistvo tekmovanja,« je o švicarskem sistemu, kot ga je poimenoval, povedal Agnelli.Reforma sistema lige prvakov je bila nujna. Agnelli je razkril, da se mora nogomet prilagoditi času in se osredotočiti na mlajšo občinstvo.»Nogomet je na razpotju, stvari je treba spremeniti in navijačem ponuditi najboljšo možno konkurenco. Tekem na klubski in mednarodni ravni, ki so neenakovredne, je najbrž preveč in ne pritegnejo zanimanja navijačev. Ne moremo jih jemati kot samoumevne, saj tvegamo, da jih bomo izgubili, če jim ne bomo ponudili najboljše konkurence,« je razmišljal Agnelli in razkril nekaj podrobnosti, ki so jih izpostavile raziskave.»V ospredju morajo biti navdušenci. Spremeniti je treba nekaj temeljnih in tradicionalnih prepričanj o navijačih. Vsaj tretjina jih sledi dvema kluboma, 10 odstotkov jih sledi igralcem in ne klubom. Dve tretjini mladih spremlja nogomet zaradi strahu, da ne bi zamudili velikega tekmovanja ali zato, ker preprosto imajo radi velike prireditve. Kar 40 odstotkov navijačev med 16 in 24 letom, generacijo Z, nogomet ne zanima,« je bil izčrpen Italijan.