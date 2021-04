Andrea Pirlo prejel grožnjo, da mu bodo ubili sina

Atalanta je v izjemni formi, na zadnjih sedmih prvenstvenih tekmah je dosegla šest zmag in neodločen izid. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Cristiano Ronaldo je blizu odhoda iz Italije. FOTO: Vincenzo Pinto/AFP

Po sinočnjem prepričljivem porazu Milana, ki je močno pogrešal, pri rimskem Laziu z 0:3 se je bitka v italijanskem nogometnem prvenstvu za uvrstitev v ligo prvakov spremenila v srhljivo boj za vse ali nič.Vodilni Inter se v zadnjih petih kolih lahko brez pretegovanja sprehodi do naslova, saj ima enajst točk prednosti pred drugouvrščeno Atalanto.Prav moštvoje ta trenutek v najboljši formi in je prvi favorit od preostalih štirih kandidatov za tri mesta, ki ob Interju še vodijo v ligo prvakov.Atalanti (68) sledijo z enakim izkupičkom točk (66) Napoli, Juventus in Milan, Lazio (61) ima tekmo manj.V napeti končnici se najbolj tresejo pri Juventusu. Klub je dodatno vznemirilo dogajanje okoli superlige, zaradi katere se je pred ostrimi kritikami znašel prvi mož klubaToda ni le Agnelli tisti, ki čuti posledice slabe sezone črno-belih. Trenerje prejel grožnje, da mu bodo ubili sina,so že odpisali in ga povezujejo z vrnitvijo v Anglijo k Mancheter Unitedu, medtem ko bi ga njegov zastopnikrad preusmeril v Pariz k PSG.Pirlo, ki je v tej sezoni prvič na trenerskem stolčku članskega moštva, bo ostal trener le ob uvrstitvi v ligo prvakov. To je potrdil tudi športni direktorZa staro damo je liga prvakov skoraj preživetvenega pomena.Zamenjava zanj je že izbrana, na klop bi se vrnil, ki je nanizal pet naslovov italijanskega prvaka v letih od 2015 do 2019. Zadnji dve sezoni si je vzel odmor, lansko leto pa je Juventus do devetega zaporednega »scudetta« popeljlal