Andrej Ševčenko je grobijanu v boksarskem slogu navil ušesa

Andrej Ševčenko ni bil le izvrsten strelec, temveč tudi boksar, je razkril njegov nekdanji soigralec pri Chelseaju Wayne Bridge. Anglež je v podkastu nekdanjih kolegov Joa Cola in Carltona Cola, kjer so govorili o srboritežih v moštvu, odkril dogodek iz Chelseajevega treninga. V glavni vlogi sta bila slavni Ukrajinec, leta 2003 dobitnik zlate žoge, in izraelski branilec Tal Ben Haim.

»Tal je bil znan po tem, da je rad udarjal. Tudi na treningih ni nikogar čuval, šel je v meso,« je opisal Izraelčevo zagnanost in ostrino. »Med njima je bilo nekaj trkov, Ševčenko ga je opozoril, da naj bo bolj previden. Ampak veste, kakšen je Tal ... Ni se ustavil, še enkrat je šel preostro v Ševčenka in ga razburil. Soočila ste se iz oči v oči, potem pa je sledila Ševčenkova kombinacija. Bil je neverjetno, direkt, kroše in še en direkt. Igre je bilo konec,« je »pohvalil boksarske veščine najboljšega strelca v zgodovini ukrajinske reprezentance, s katerimi je nokavtiral Tala.

»Ko so se stvari umirile, se je trening nadaljeval, kot da se ni zgodilo ničesar,« je dodal Bridge.