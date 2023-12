Angleška liga za skoraj 8 milijard evrov prodala TV pravice

Angleško nogometno prvenstvo ima po vsem svetu velik marketinški čar, zato so številni analitiki pričakovali zahtevna pogajanja o novi pogodbi za televizijske pravice, a do zapletov ni prišlo. Premier liga je podaljšala sodelovanje s partnerji Sky Sports, TNT in BBC-jem, nova pogodba bo začela veljati v sezoni 2025/26 in bo veljala do konca sezone 2028/29. Angleška liga bo v tem obdobju prejela rekordnih 7,8 milijarde evrov ali 1,95 milijarde evrov na sezono, kar je 120 milijonov letno več kot pri obstoječi pogodbi.

Glavnino tekem v posamezni sezoni bo prenašal Sky Sports, vsaj 215, medtem ko jih bo TNT dodal 52. V veljavi ostaja prepoved prenosov tekem v terminu ob 15. uri v soboto (16.00 po slovenskem času), ki je namenjena spodbujanju obiska štadionov lokalnih ekip. Gre za dolgoletno tradicijo v angleškem nogometu, zato tudi z novo pogodbo 3pm blackout ostaja, vse ostale tekme pa bodo prvič doslej prenašane v živo.

BBC bo še naprej imel pravico za predvajanje vrhuncev v priljubljeni oddaji Match of the Day. Amazon, ki je imel po obstoječi pogodbi pravico do prenosov 20 tekem na sezono, v novi pogodbi ni več vključen. »Zelo smo veseli, da bomo od sezone 2025/26 v neposrednih prenosih imeli največ tekem do sedaj. V preteklih letih smo se lahko pohvalili z rekordnim obiskom na stadionih in ne dvomi, da se bo trend nadaljeval. Rekordna pogodba je dokaz, da je angleška liga najmočnejša na svetu,« pravi njen direktor Richard Masters.

V Nemčiji klubi prve in druge lige za prodajo televizijskih pravic letno iztržijo 1,16 milijarde evrov, razkorak je torej občuten. Gre za največjo pogodbo za trženje televizijskih pravic v britanski zgodovini.