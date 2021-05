Angleži Uefi: finale lige prvakov iz Istanbula v Anglijo

Ni miru za Evropsko nogometno zvezo (Uefa) in njenega predsednika Aleksandra Čeferina. Komaj so delno razrešili spor z uporniki, ki so ustanavljali superligo, od katerih je trojica Real Madrid, Barcelona in Juventus še vedno izolirana od drugih klubov, so se oglasili Angleži.



Ker sta se v finale lige prvakov u vrstila Manchester City in Chelsea, so Uefa pozvali naj zadnje dejanje evropske klubske sezone 29. t. m. preseli iz Istanbula v Anglijo.



Glavni razlog za spremembo gostitelja ni športni, temveč zdravstveni. Britanska vlada je zaradi novega koronavirusa Turčijo uvrstila na rdeči seznam držav za potovanja.



»To pomeni, da navijači obeh klubov ne bi smeli potovati v Turčijo. Angleška nogometna zveza se zdaj pogovarja z Evropsko nogometno zvezo Uefo o možnosti zamenjave mesta igranja finala. Mi smo odprti za organizacijo finala, toda končna odločitev bo Uefina,« je dejal britanski minister za promet Grant Shapps.



Uefa bo s končno odločitvijo še počakala.



Turčija se je v zadnjih dnevih znašla na četrtem mestu v svetu po številu novih primerov okužb z novim koronavirusom, zaradi česar po celotni državi veljajo strogi ukrepi do 17. maja. Ukrepi pa so očitno dali določene rezultate, saj je dnevno število okužb ta teden padlo na 27.000, sredi aprila jih je bilo 63.000.



Pri turški nogometni zvezi so upali, da bi na stadion v Istanbulu lahko prišlo 25.000 gledalcev, od tega najmanj po 4000 iz obeh klubov finalistov.





