Anglija prvič najboljša v Evropi

Angleška nogometna reprezentanca je prvič v zgodovini postala ženski evropski prvak, potem ko je v finalu 13. evropskega prvenstva na Wembleyju v Londonu po podaljšku premagala Nemčijo z 2:1 (0:0, 1:1).

Razprodan Wembley s skoraj 90.000 gledalci, kar je rekord finala tako za ženska kot moška EP, je na primeren način zabeležil zaključek prvenstva, ki se je vpisalo med rekorderje, kar zadeva tovrstne ženske turnirje, saj si je tekme skupno ogledalo več kot dvakrat toliko ljudi (krepko več kot 500.000), kot je bil prejšnji rekord z zadnjega EP pred petimi leti na Nizozemskem (240.055).

Na veselje domačih navijačev so se svojega prvega naslova veselile Angležinje, ki so po dobrih dveh urah igre Nemkam preprečile osvojitev devete tovrstne lovorike. Levinje, kot pravijo domači vrsti na Otoku, so do naslova prišle zasluženo, na turnirju so dosegle največ, 22, golov, prejele pa le dva.

To je hkrati prvi naslov za Anglijo (tako v moški kot ženski konkurenci) na EP ali SP po 56 letih, dodatno težo mu da tudi to, da je bil ženski nogomet V Angliji prepovedan za skoraj 50 let do leta 1970.

Nemčija je sicer že na ogrevanju doživela hud udarec, saj je zaradi poškodbe turnir predčasno končala skupaj z Beth Mead prva strelka turnirja, kapetanka Alexandra Popp.

Je bila pa nemška vrsta v 26. minuti blizu zadetku, ko so dotlej sicer boljše Angležinje tudi z nekoliko sreče rešile kočljiv položaj na golovi črti. Nemke so v drugi polovici polčasa zaigrale bolje, toda Ellen White je na drugo strani v 39. minuti imela lepo priložnost, a sprožila čez gol.

Po odmoru so Nemke zaigrale odločneje, prišle kmalu tudi do lepe priložnosti, tudi pozneje je morala nekajkrat posredovati domača vratarka Mary Earps, v 62. minuti pa je domače navijače razveselila Ella Toone, ki je unovčila dolgo podajo in na koncu dvignila žogo čez nemško vratarko za 1:0.

Nemke so kmalu zatem zadele vratnico prek Line Magull, prav ta pa je nato v 79. minuti izid poravnala. Nemčija je bila v tem delu odločnejša, napadalnejša, v končnici pa je imela svoje prebliske tudi domača vrsta, toda ostalo je pri 1:1, tako da je sledil podaljšek.

V tem je Chloe Kelly v 110. minuti Angliji priigrala novo prednost, potem ko se je po kotu pred vrati dobro zagradila in iz bližine zadela za 2:1 ter svoji reprezentanci zagotovila tako želeno zmago.

Anglija je v četrtfinalu po podaljšku izločila Španijo z 2:1, v polfinalu pa Švedsko s 4:0. Nemčija pa je v četrtfinalu z 2:0 odpravila Avstrijo, v polfinalu pa z 2:1 Francijo. Slednja je v četrtfinalu izločila branilko naslova Nizozemsko.

Naslednje EP bo leta 2025, gostitelja pa bodo predvidoma izbrali decembra letos.