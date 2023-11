Arabci pripravljajo zadnji ples za Ronalda in Lionela Messija

Arabcem uspeva vse, kar si želijo. Potem ko sta Evropo zapustila največja med največjimi Ronaldo in Lionel Messi, so tamkajšnji šejki, nogometni navdušenci, našli način, kako soočiti Portugalca in Argentinca na igrišču. Enostavno so si pri »generalni upravi za zabavo« izmislili turnir za Riadov sezonski pokal, ki ga bodo že drugič izpeljali februarja, na njem pa se bodo pomerili najboljša arabska kluba Ronaldov Al-Nassr in svetovni klubski podprvak Al-Hilal ter Messijev Inter iz Miamija.

»Last dance« (zadnji ples), kot že oglašujejo spektakularno srečanje Ronalda in Messija, ki sta se sicer januarja že srečala v Riadu, še nima točno določenega termina, a turnir naj bi izpeljali v prvem tednu februarja.

Ronaldo in Messi sta v reprezentanci ostala nepogrešljiva moža. Ronaldo je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo za Portugalsko niz brez oddane točke in razliko v golih 36:2 zabil 10 golov, Messi pa je v sredo z Argentino prvič v zgodovini kvalifikacij za svetovno prvenstvo popeljal svetovne prvake do zmage v Braziliji.