Zakaj bi moral Lionel Messi ostati brez zlate žoge

Dobro, da so podelili »zlato žogo« Lionelu Messiju, v nasprotnem primeru bi zmotno verjeli, da je najboljši nogometaš zadnjih petnajstih let že končal kariero. Pred enim letom je namreč slab mesec opozarjal nase v Katarju, prej in potem so več pozornosti kot Messijeve mojstrovine na igrišču pritegnile objave njegove soproge Antonelle na instagramu. Dobro, da se bo projektu podeljevanja najprestižnejše nagrade za najboljše posameznike v nogometu pridružila Evropska nogometna zveza, »zlati žogi« (fr. Ballon d'Or) bo dvignila pomen, vpliv in verodostojnost.

Nekateri menijo, da si Messi morda ni zaslužil letošnje nagrade. Zakaj? Zagata nastane, ko za podelitev nagrade istemu akterju uporabljajo enkrat eno, drugič drugo, tretjič tretje merilo, kar se je »naključno« prvič zgodilo leta 2010, ko je France Football začasno začel sodelovati s Fifo. Več v članku.