Aretirali navijače, ki so med tekmo Hrvaške in Francije nacistično salutirali

Pariška policija je aretirala sedem navijačev, ki so med tekmo Francije in Hrvaške nacistično salutirali, niso pa sporočili, na strani katere ekipe so bili navijači.

»Šport predstavlja veselje in tako mora tudi ostati,« je dejal visoki uradnik pariške policije Laurent Nunez, in dodal: »Ti posamezniki nimajo kaj iskati na stadionih.«

Med tekmo so na predelu, kjer so sedeli hrvaški navijači, sprožili tudi pirotehniko in prižgali nekaj bakel.

Lani je bila Hrvaška med sedmimi nogometnimi zvezami, ki jim je Uefa naložila kazen zaradi nespodobnega obnašanja in rasizma na tekmah evropskega prvenstva. Prejela je najvišjo kazen, in sicer 50.000 evrov.

Francija je tekmo dobila po enajstmetrovkah z rezultatom 5: 4 in se tako uvrstila v polfinale lige narodov, kjer se bo v Stuttgart Areni srečala s Španijo.