Arsenal že v prvem polčasu napolnil mrežo West Hama

Nogometaši londonskega Arsenala so v 13. kolu angleške lige s 5:2 premagali mestnega tekmeca West Ham in se za nekaj časa prebili na drugo mesto prvenstvene lestvice. Vsi goli so padli v prvem polčasu, v katerem so gosti spretno izkoriščali napake domače obrambe.

Topničarji so povedli v deseti minuti, ko je po podaji Bukaya Sake v polno zadel branilec Gabriel Magalhaes. Saka je bil asistent tudi pri drugem golu, ko so domači tekmece neuspešno lovili v nedovoljeni položaj, Leandru Trossardu pa ni bilo težko žoge potisniti v mrežo. Tretji gol so gosti dosegli z enajstmetrovke, strelec je bil Norvežan Martin Ødegaard, na 4:0 je po novi napaki domačih branilcev povišal Kai Havertz.

Nato so dva gola dosegli domači, lep je bil predvsem drugi, ki ga je s prostega strela dosegel Emerson. Domači so dobili krila, ki pa jim jih je hitro spodrezala napaka vratarja Lukasza Fabianskega. Ta je pri boksanju žoge storil prekršek za novo enajstmetrovko. To je uspešno izvedel Saka. Drugi polčas ni bil tako zanimiv, nekaj priložnosti je bilo na obeh straneh, ki pa jih ekipi nista izrabili.

Brentford je s 4:1 premagal Leicester, po vodstvu gostov je junak tekme postal Nemec Kevin Schade, ki je za domače dosegel tri gole. Leicestra še ni vodil novi trener, Nizozemec Ruud van Nistelrooy, poraz ekipe je spremljal s tribune. Prepričljivo zmago v gosteh je zabeležil Bournemouth, s 4:2 je ugnal Wolverhampton. Kar tri gole je dosegel iz enajsmetrovk, trikrat je bil uspešen Nizozemec Justin Kluivert.

Derbi kroga bo v nedeljo, vodilni Liverpool bo gostil Manchester City, ki je v veliki krizi, saj v vseh tekmovanjih ni zmagal že na šestih zaporednih tekmah.