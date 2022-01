Aston Villa ima s Coutinhem visoke načrte v Angliji

Brazilski nogometaš Philippe Coutinho je spregovoril prvič po selitvi iz Barcelone v Birmingham, kjer je podpisal pogodbo s tamkajšnjim klubom Aston Villa. Brazilec, ki bo junija dopolnil okroglih 30 let, je prepričan, da so pred Aston Villo lepi časi, ob tem pa razkril, kaj ga ja prepričalo za odhod iz Španije.

»Dolgo poznam Stevieja. Z njim sem igral in se od njega veliko naučil. Sodi v kategorijo ljudi, ki jih izjemno spoštujem. Verjamem, da bomo vsi skupaj naredili velik posel v Aston Villi, sam pa se najbolj veselim akcije na igrišču,« je razkril Coutinho o nekdanjem soigralcu Stevenu Gerrardu, ki je zdaj trener Aston Ville.

Prvi izziv bo spopad z Manchester Unitedom

Brazilec je igral v majici Liverpoola med letoma 2003 in 2008, tedaj je vzniknil tudi njegov odnos z nekoč odličnim angleškim asom. »Gerrard mi je razkril ambicije kluba, hitro sva se ujela in takoj sem začutil, da me želi imeti v ekipi,« je še dodal Coutinho, ki ga lahko Aston Villa po koncu sezone odkupi od Barcelone.

Coutinho se v Barceloni ni znašel najbolje. FOTO: Albert Gea/Reuters

Aston Villa sodi med najstarejša društva na Otoku, klub s 147-letno tradicijo pa v zadnjih letih skupaj vodita ameriški in egiptovski kapital dveh milijarderjev. Pred ekipo, katere vitrina vsebuje tudi pokal za zmago v ligi prvakov 1980/81, je zanimiv urnik tekem, že prva bo privlačna: sobotni spopad z Manchester Unitedom v Birminghamu.