Atalanti je covid-19 rekordno napolnil vrečo denarja

Trener Gian Piero Gasperini je ključni avtor Atalantinega vzpona. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Medtem ko se je za največje nogometne klube na svetu obdobje covida-19 spremenilo v eno od najzahtevnejših in pri večini sprožilo bitko za preživetje, se pri Atalanti nasmehi raztezajo že četrto leto zapored.Klub iz Bergama, ki je svoj preboj v evropski vrh začel pod taktirko trenerjain slovenskega zvezdnika, je finančno leto končal z velikim dobičkom. Celo več, Atalanta ima rekorden dobiček, ki znaša kar 51,3 milijona evrov.Tudi prejšnja leta je Atalanta pod vodstvom predsednika in lastnikaodlično poslovala in zadnja tri leta vsakič presegla dvajset milijonov evrov dobička, toda izkupiček v letu 2020 je bil zares impresiven.Največji del prihodkov so navrgle televizijske pravice in liga prvakov, nekaj pa tudi prodaja igralcev. Atalanta je celo znižala proračun in znaša približno 150 milijonov evrov. Proračun za plače je pičlih 36 milijonov evrov, kar klub uvršča na 13. mesto v serie A, medtem ko pri Juventusu odštejejo skoraj 300 milijonov €, natančno 294 milijonov €. Najdražji nogometaš je Kolumbijec, ki tedensko zasluži 64.000 evrov, na drugem mestu je Iličić s 53.500 €. Kranjčanu naslednje leto poteče pogodba.