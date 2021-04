Atalanta po Iličićevi menjavi izgubila vodstvo in zmago

Nogometaši Atalante so se v tekmi 32. kola elitne italijanske lige v gosteh z igralci Rome razšli z neodločenim izidom 1:1. Dolgo je celo kazalo na zmagoslavje moštva iz Bergama, ki je vodilo do 75. minute.Atalanta, za katero je slovenski zvezdnikigral do 59. minute, ko ga je zamenjal Kolumbijec, je z golom ukrajinskega reprezentantaprešla v vodstvo v 26. minuti. Roma je izenačila v 75. minuti, šest minut po izključitvi Nemca v gostujoči zasedbi(zaradi drugega rumenega kartona), ko je v polno zadel Italijanin postavil končni izid.Atalanta je na prvenstveni lestvici zdaj tretja in ima enako število točk (65) kot četrtouvrščeni Juventus. Na vrhu kraljuje Inter s 76 točkami.