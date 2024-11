Atlanta, ki zasluži manj kot Messi, je Argentinca poslala domov

Redni del sezone je za Inter iz Miamija potekal kot po maslu, postavili so rekord po osvojenih točkah in zasedli vrh lestvice. V končnici so zato dobili na papirju lažjega nasprotnika, šele devetouvrščeno Atlanto, ki pa se je izkazala za pretrd oreh in po treh tekmah izločila moštvo s Floride z Lionelom Messijem na čelu.

FOTO: Nathan Ray Seebeck/Reuters

Na tretji tekmi je Atlanta slavila s 3:2, Messi je dosegel gol z glavo (!) za 2:2, nato pa je Bartosz Sliz prispeval odločilni gol na tekmi. Argentinec je imel še dve priložnosti s prostega strela, da rezultat izenači, a ga je vsakič ustavil zid Atlante, ki je tako po treh tekmah izločila 1. nosilce in napredovala v drugi krog končnice.

Za Inter je to veliko razočaranje, po dobrem rednem delu so jim zrasli apetiti. »Če pogledamo, kje je bil klub lani, smo naredili velik korak naprej, seveda pa smo imeli v tej končnici veliko večja pričakovanja in ta rezultat je razočaranje,« je ocenil trener Gerardo Tata Martino.

Še bolj fascinanten je podatek, da Messi z dobrimi 20 milijoni dolarjev letne plače v sezoni zasluži več kot cela ekipa Atlante skupaj, a tekmecev iz Georgie vendarle ni uspel ugnati - ne sam, ne s pomočjo prav tako dobro plačanih soigralcev, Inter je z 41 milijoni proračuna za plače najbolj razsipno moštvo v ligi.