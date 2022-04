Atletico z desetimi v 100. minuti

Nogometaši madridskega Atletica so v tekmi 32. kroga španske lige na domačem terenu po zadetku globoko v sodnikovem dodatku premagali Espanyol z 2:1. Slovenski vratar Jan Oblak in soigralci so s tem ostali na četrtem mestu, a po točkah ujeli Sevillo, ki pa bo zvečer še igrala z Atleticovim mestnim tekmecem Realom.

Atletico je šele v izdihljajih tekme ugnal Espanyol. Za vodstvo rdeče-belih je poskrbel Yannick Carrasco v 52. minuti. A domači so v 71. ostali le z desetimi možmi, ko je Geoffrey Kondogbia dobil drugi rumeni karton zaradi igre z roko, po prostem strelu v tej akciji pa je nato Raul de Tomas presenetil Oblaka, ki mu je žoga pod telesom in ob vratnici ušla v mrežo.

Ko se je že zdelo, da bosta ekipi dvoboj končali brez zmagovalca, je v eni zadnjih akcij sodnik po ogledu posnetka dosodil igranje z roko branilcev Espanyola, najstrožjo kazen pa je, takrat je tekla že stota minuta tekme, izkoristil Carrasco.

Zdaj ima Atletico 60 točk, pred njim sta Sevilla in Barcelona z enakim številom točk, a s tekmo oziroma dvema manj. Andaluzijci bodo danes zvečer igrali osrednji dvoboj kroga z vodilnim madridskim Realom, ki ima na prvem mestu 12 točk prednosti. Druga Barcelona bo v ponedeljek krog končala s tekmo proti Cadizu.

Izidi

Real Sociedad : Betis 0:0

Elche : Mallorca 3:0 (Johan Mojica 42., Pedro Bigas 58., Kang-in Lee 81., avt.)

Alaves : Rayo Vallecano 1:0 (Joselu 64.)

Valencia : Osasuna 1:2 (Carlos Soler 83., 11-m; Chimy Avila 50., 11-m, Ante Budimir 75.)

Getafe : Villarreal 1:2 (Enes Unal 63.; Gerard Moreno 7., Manu Trigueros 16.)

Granada : Levante 1:4 (Alex Collado 90.; Dani Gomez 17., Jose Luis Morales 56., 11-m, Mickael Malsa 77., Roberto Soldado 90.)

Atletico Madrid : Espanyol 2:1 (Yannick Carrasco 52., 100., 11-m; Raul De Tomas 72.)

Athletic Bilbao : Celta Vigo 18.30

Sevilla : Real Madrid 21.00

ponedeljek:

Barcelona – Cadiz