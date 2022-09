Azzurri slavijo, toda že kmalu jim bo spet hudo

V nadaljevanju preberite:

Nič ne more povsem zaceliti rane poraza z Makedonci v dodatnih kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo v Katarju, so v en glas ponavljali italijanski reprezentanti po zmagi nad Madžarsko v Budimpešti, toda zagotovljen nastop na drugem zaporednem finalnem turnirju lige narodov je vsaj manjši obliž na rane privržencev azzurrov. Madžari? Spet so igrali nad lastnimi zmožnostmi oz. presegli pričakovanja številnih poznavalcev, njihov italijanski selektor Marco Rossi je po tekmi hvalil navijače, ki so pomahali v slovo legendarnemu Adamu Szalaiju. Kaj pa je povedal Roberto Mancini, ki je očitno našel dobitno taktično različico za najpomembnejše tekme?