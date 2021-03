Bale ne popušča niti za cent pri tedenski plači 700.000 €

V bitki z Realom Madridom je Gareth Bale neizprosen. Valižan je namreč zavrnil kakršnokoli možnost, da bi popustil pred zahtevami ali prošnjami o znižanju plače, kot so to storili drugi Realovi nogometaši. Bale vztraja pri tem, da mu bo Real, h kateremu je prestopil leta 2013, do izteka pogodbe (do konca leta) izplačal vsak cent.



Za Real je k Tottenhamu posojeni nogometaš zelo velik strošek, saj ga na letni ravni stane več kot 30 milijonov evrov. Baleova tedenska plača znaša 692.000 € bruto. Bale je leta 2016 z Realom sklenil šestletno pogodbo, vredno 196 milijonov €.

Mourinho: Zakaj se ne vprašate, kaj je počel pri Realu?

Valižanski nogometni zvezdnik se je po dolgih mesecih stranskih vlog in kritik, da je njegovo obdobje odličnih iger že preteklost, šele minuli konec tednavrnil v slogu slovesa. Burnleyju je zabil dva gola pri Tottenhamovi zmagi s 4:0 in osrečil predvsem trenerja Joseja Mourinha. Tudi Portugalca so v Angliji kritizirali zaradi slabih rezultatov in nezmožnosti, da bi Balea vrnil med vodilne igralce moštva.



Toda Mourinho je takoj dal odgovor, ko je Bale zasijal, in jasno dal vedeti, zakaj se je nogometaševa vrnitev v spodobno formo tako zavlekla. »Zakaj se ne vprašate, kaj je počel pri Realu,« je bil bridek Portugalec in dal vedeti, da je imel Bale pred prihodom v London v Madridu malo resnejših nogometnih treningov.

