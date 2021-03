Bale prebil psihološko oviro

Valižanski nogometaš Gareth Bale blesti pri angleškem prvoligašu Tottenhamu in spominja na mladeniča, ki je leta 2013 odšel v Španijo. Baleu je koristila posoja s strani Reala, kjer je imel velike težave s poškodbami in se bolj kot z nogometom ukvarjal z golfom. To je sedaj zgodovina, pri Londončanih je izpilil svojo formo in na zadnjih 6 tekmah dosegel 6 golov in 3 asistence.



»Pri njem sem našel psihološke brazgotine. Če se par sezon ubadaš s poškodbami, potem ne gre za mišične brazgotine, temveč psihološke. To pa prinaša strah in nestabilnost. Če delaš dobro in ti ljudje pomagajo po najboljših močeh, je le vprašanje, kdaj prebiješ to psihološko oviro. In jo tudi je,« pojasnjuje trener Tottenhama Jose Mourinho.

Naslednji izziv zagrebški Dinamo

Njegovi varovanci so tudi po zaslugi Garetha Balea zmagali na zadnjih štirih tekmah v vseh tekmovanjih. V prvenstvu so na 7. mestu, a le 5 točk za četrtim mestom, ki prinaša nastop v ligi prvakov, tekmujejo pa tudi v evropski ligi, kjer je v šestnajstini finala njihov tekmec Dinamo Zagreb.

