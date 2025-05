Katalonci po zmagi v sila razburljivem derbiju še korak bližje lovoriki

Nogometaši Barcelone so v velikem derbiju 35. kola španskega prvenstva s 4:3 premagali igralce madridskega Reala. Katalonci so po domačem zmagoslavju v clasicu večnim tekmecem tri kola pred koncem na vrhu lestvice pobegnili za sedem točk (82:75). Za naslov prvaka tako potrebujejo zgolj še eno zmago.

Barcelona je po pravem posladku, v katerem ni manjkalo lepih priložnosti, spornih sodniških odločitev in golov, dobila še četrti el clasico v tej sezoni, ta pa jo je močno približal k naslovu španskega prvaka. Real bi v primeru uspeha začinil boj za lovoriko.

Real je današnjo začel tekmo sanjsko, po napaki Barcelonine obrambe je Wojciech Szczesny v kazenskem prostoru podrl Kyliana Mbappeja, ta pa je kar sam izkoristil enajstmetrovko za vodstvo gostov v peti minuti. Ti so v 14. podvojili prednost, Mbappe se je spet znašel iz oči v oči z domačim čuvajem mreže in bil še drugič uspešnejši.

Barcelona je odgovorila in pritisnila, po nekaj obrambah Thibauta Courtoisa pa je madridska obramba prvič padla v 19. minuti, potem ko se je po kotu najbolje pred vrati Reala znašel Eric Garcia. Po dobre pol ure igre so Katalonci zrežirali popoln preobrat in zadeli dvakrat v razmaku dveh minut, ko sta za vodstvo 3:2 zadela Lamine Yamal in Raphinha. Slednji je še pred koncem prvega polčasa zadel še drugič in povišal naskok gostiteljev, še tretjič je bil podajalec Ferran Torres.

Kylian Mbappe je zabil vse tri gole za madridski Real. FOTO: Albert Gea/Reuters

Mbappe najboljši strelec španske lige

V drugem polčasu sprva ni bilo zadetkov, v 70. minuti je Realu nekaj upanja s svojim tretjim na tekmi vlil Mbappe, ki je s 27 goli zdaj tudi najboljši strelec la lige. A do konca je Barcelona kljub temu, da sta imela obe ekipi še lepe priložnosti, zadržala zmago 4:3. V sodnikovem dodatku je sicer zadel še Fermin Lopez, a so sodniki zaradi igre z roko po posredovanju sistema VAR razveljavili gol.

Zmaga blaugrani matematično še ni zagotovila naslova, je pa boj praktično odločen, saj mora Barcelona na zadnjih treh dvobojih sezone dobiti le še eno tekmo, čakajo pa jo še obračuni proti Espanyolu, Villarrealu in Athleticu iz Bilbaa. Madridčani tako na drugi strani niso več odvisni sami od sebe, v upanju na ubranitev lovorike morajo dobiti vse tri preostale tekme proti Mallorci, Sevilli in Real Sociedadu ter upati na spodrsljaje večnih tekmecev iz Katalonije.

Na uvodni današnji tekmi je Leganes s 3:2 premagal Espanyol in napredoval na 18. mesto. Še vedno je v coni izpada, za varnim 17. mestom in Alavesom, ki ima tekmo manj, zaostaja za točko.