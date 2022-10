Barcelona do vrha napolnila mrežo Dobovca

V soboto bodo slovenski prvaki igrali še proti nizozemskemu Hovocubu. Prvo tekmo so slovenski prvaki v sredo z domačo ekipo Luxol St. Andrews igrali neodločeno 1:1 (0:1). Favorizirana Barcelona, ki brani naslov, je povedla v tretji minuti prek Ferrãa, tri minute pozneje je Sergio Gonzalez podvojil prednost. Isti igralec je na začetku zadnje minute prvega polčasa zadel še za 3:0. V drugem polčasu so zmago precej boljšega tekmeca potrdili Adolfo (23.), Sergio Lozano (25., 36.) in Gonzalez (38., 39.).

V skupini 3, iz katere bodo napredovale tri od štirih ekip, je ob 19.00 v četrtek na sporedu še obračun malteškega in nizozemskega predstavnika. Prvi ima točko, drugi pa je še brez. S kvalifikacijami futsalske lige prvakov se sicer začenja 22. sezona tega tekmovanja. V glavnem delu se 32 ekip bori za 16 mest v elitnem delu tekmovanja, ki bo na sporedu med 22. in 27. novembrom.

V elitni del lige prvakov bodo napredovale po tri najboljše ekipe iz skupin 1, 2, 3 in 4, iz skupin 5, 6, 7 in 8 pa le prvouvrščeni. Dobovec tokrat šestič nastopa v ligi prvakov, doslej se je še vselej uvrstil v elitni del 16 najboljših v Evropi. Največji uspeh je dosegel lani, ko je zaigral na finalnem turnirju osmerice v Zadru.