Barcelona in Napoli bi lahko igrala v ligi prvakov

V nadaljevanju preberite:

V tej sezoni je zavela sprememba v klubskih tekmovanjih pod dežnikom Evropske nogometne zveze. Uefa je naredila korak proti »velikim« in »malim«, vzniknilo je tretje tekmovanje konferenčna liga, pol leta pozneje lahko ugotovimo, da je bil to zadetek v polno. To potrjuje današnji večer, ki prinaša spektakel na ravni lige prvakov, aktivni bodo tudi številni klubi s slovenskimi legionarji. Preverite, katere spremembe so naredile obe tekmovanji izjemno privlačni, kateri slovenski nogometaši bodo del te zgodbe in kaj lahko pričakujemo od derbija večera med Barcelono in Napolijem.