Barcelona izgublja tudi v Južni Ameriki

Brazilski nogometni velikan Flamengo je opravil velik korak na poti do finala pokala Libertadores, južnoameriške različice evropske lige prvakov, potem ko je na prvi polfinalni tekmi doma v Rio de Janeiru z 2:0 premagal ekvadorsko Barcelono. Povratna tekma bo čez teden dni v Guayaquilu.



Igralec tekme je bil Bruno Henrique, ki je že v prvem polčasu (21. in 38. minuta) dosegel oba zadetka za Flamengo. Brazilski nogometaši bi lahko sicer še izboljšali svoje možnosti pred povratno tekmo, saj je Barcelona od konca prvega polčasa igrala le z desetimi možmi, ko je drugi rumeni karton prejel Molina, a je gostom uspelo zadržati izid do konca tekme.



Minulo sezono je bil južnameriški klubski prvak Palmeiras, ki je v drugem polfinalu remiziral z Atleticom Mineirom (0:0).

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: