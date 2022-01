Baski kamenjali Oblakov avtobus, nato je sledil še boleč poraz

Atletico Madrid s slovenskim reprezentančnim vratarjem Janom Oblakom je v osmini finala španskega pokala moral priznati premoč Realu Sociedadu, ki je na domači zelenici slavil z 2:0. Slovenski čuvaj mreže je v tej sezoni pri Atleticu prejel 36 golov na 29 tekmah, toliko jih je po podatkih statističnega portala Opta prejel v celotni lanski sezoni na 46 tekmah. Za Sociedad sta v sredo zvečer zadela Adnan Januzaj (33.) in Alexander Sorloth (47.).

To je bil že drugi pokalni poraz Atletica v nekaj dneh, potem ko je Oblak s soigralci presenetljivo izpadel že v polfinalu superpokalnega tekmovanja, ki ga je gostila savdska prestolnica Riad. Po preobratu so Madridčane izločili nogometaši Athletic Bilbaa (1:2). Tokrat so bili spet usodni Baski, največji rivali levov iz Bilbaa, ki so Atleticu v San Sebastianu pripravili peklensko vzdušje. Ob prihodu na štadion so celo kamenjali avtobus z nogometaši, na več mestih naj bi počilo tudi steklo.

Simeone je z avtobusa ob prihodu na tekmo jezno žugal proti navijačem:

»Predvidevam, da se navijači tam vedno zbirajo, a tokrat nismo imeli nikakršne zaščite. A to na tekmo nima nikakršnega vpliva, nič glede tega nisem rekel niti Imanolu (treneru Reala Alguacilu, op. a.), saj s tem absolutno nima nikakršne zveze. A naj prenese pozdrave ljudem, ki bi se morali pripraviti, a se niso pripravili tako, kot bi se morali,« je po tekmi dejal trener državnih prvakov Diego Simeone.

Štulac in Stojanović namučila Inter, Kampl igralec tekme

»Edina pot, ki obstaja do izboljšanja, je pomagati nogometašu, mu dati samozavest in mirnost v teh trenutkih, ko pride do zapletov. To je bila trda tekma, Real je dobro začel, imeli smo priložnost prek (Yannicka) Carrasca, oni so zadeli iz svoje prve in gol za 2:0 nas je vrgel iz kakršne koli pozitivne inercije. Imeli smo priložnost iz oči v oči (Matheusa) Cunhe, a smo v obdobju, v katerem – kot radi rečejo nekateri – dinamika ni dobra. Moramo razmišljati pozitivno. Sem optimist in verjamem v moje igralce. Težava ni v slabi sestavi ekipe, gre za nogometne, življenjske težave. Ni vsak dan enak. Minula sezona je bila krasna, ta pa je zaenkrat zelo težka. A priložnosti imamo, tu sta prvenstvo in liga prvakov. Ne bom stal pri miru, gotovo.«

Od Slovencev se je v pokalnih obračunih bolje odrezal Kevin Kampl. Nekdanji reprezentant je Leipzigu pomagal do zmage z 2:0 proti Hansi iz Rostocka v osmini finala, izbran pa je bil tudi za igralca tekme, je na družabnih omrežjih objavilo vodstvo pokala Nemške nogometne zveze.

V njem je napredovalo tudi moštvo Luke Krajnca, Hannover je namreč s 3:0 ugnal razglašeno Borussio iz Mönchengladbacha, slovenski branilec pa je tekmo presedel na klopi za rezervne nogometaše. V italijanskem pokalu je na klopi obsedel tudi Samir Handanović, ki se je z Interjem veselil napredovanja v četrtfinale. Milančani so s 3:2 po podaljšku premagali Empoli, za katerega je Leo Štulac odigral vseh 120 minut, Petar Stojanović pa je na zelenico prišel v 71. minuti. Inter je na 2:2 izenačil ob koncu rednega dela, ko je zadel Andrea Ranocchia, v podaljšku pa je v 104. minuti odločilni zadetek dosegel Stefano Sensi.

V četrtfinalu bodo pari Milan – Lazio, Fiorentina – Atalanta ter Juventus – Sassuolo, Inter pa tekmeca še čaka. To bo boljši iz četrtkovega obračuna med Romo in Leccejem, za katerega igra Žan Majer.