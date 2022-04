Bavarska Prusiji pokazala, kdo je glavni

Nogometaši Bayerna iz Münchna po današnji zmagi na derbiju proti Borussi (po latinsko Prusiji) Dortmund s 3:1 tri kroge pred koncem že slavijo naslov državnih prvakov. Na vrhu prvenstvene lestvice imajo neulovljivih 12 točk naskoka. Bayern je prišel do 32. prvenstvene zvezdice in desete zaporedne, potem ko je najdaljši niz v petih najmočnejših ligah začel v sezoni 2012/13. Že pred obračunom je bilo jasno, da bi se Bavarci z ugodnim izidom že lahko veselili tradicionalnega polivanja s pivom, v tem slogu pa so odločno začeli tudi obračun na največjem nemškem derbiju.

V 15. minuti je zadel Serge Gnabry, ki je nato četrt ure kasneje zadel še drugič, a kot se je izkazalo iz prepovedanega položaja v začetku akcije. Je pa štiri minute kasneje 33. zadetek v sezoni dosegel Robert Lewandowski. Upanje je gostom v 52. minuti vlil Emre Can, ki je uspešno izvedel enajstmetrovko, tudi v nadaljevanju pa so imeli črno-rumeni številne lepe priložnosti, da bi izenačili, a ne Erling Håland ne Marco Reus v zaključkih nista bila dovolj natančna. To je kaznoval rezervist Jamal Musiala v 83. minuti, ki je za piko na i zadel za končnih 3:1.

V popoldanskem sporedu je velik udarec v boju za četrto mesto doživel Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla. Na domači zelenici je namreč izgubil proti Unionu iz Berlina z 1:2. Na lestvici je tako Leipzig padel na četrto mesto, prehitel ga je Bayer iz Leverkusna. Farmacevti so slavili s 4:1 pri Greuther Fürthu in slednjega dokončno poslali v drugo ligo.

Izidi 31. kola:

petek:

Wolfsburg : Mainz 5:0 (5:0)

sobota:

Eintracht Frankfurt : Hoffenheim 2:2 (1:1)

Köln : Arminia Bielefeld 3:1 (2:1)

Freiburg : Borussia Mönchengladbach 3:3 (0:2)

Greuther Fürth : Bayer Leverkusen 1:4 (1:2)

Leipzig : Union Berlin 1:2 (0:0)

Bayern : Borussia Dortmund 3:1 (2:0)

nedelja:

15.30 Bochum - Augsburg

17.30 Hertha Berlin - Stuttgart