Bayern blestel v Rimu, Giroud z evrogolom ugnal Oblaka (VIDEO)

Jan Oblak je bil dober v vratih, vendar njegovi soigralci niso bili razpoloženi v napadu. FOTO: Daniel Mihailescu/AFP

Evropski prvak melje naprej

Bayernov as Robert Lewandowski je zabil prvi gol Laziu. FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

Evropski prvak Bayern je kar s 4:1 zmagal v Rimu in si pred povratno tekmo osmine finala lige prvakov proti Laziu priigral praktično neulovljivo prednost. Bolj izenačen je dvoboj med Atleticom in Chelseajem, vendar so si Londončani v Bukarešti priigrali lepo prednost pred revanšo v Londonu.je v 71. minuti z mojstrskim golom s škarjicami premagalza končnih 1:0.Večji del tekme v romunski prestolnici med trenutno vodilno zasedbo španskega prvenstva, kjer blesti slovenski reprezentančni vratar Oblak, in petouvrščeno iz angleškega prvenstva je minil v pravem taktičnem boju, edini gol na tekmi pa je po atraktivnih škarjicah dosegel Francoz Giroud. Glavni sodnikiz Nemčije je potreboval kar nekaj časa, da je priznal mojstrovino Girouda iz 68. minute, blagoslov so mu dali šele njegovi kolegi iz sobe za VAR.V prvi polovici tekme so bili malenkostno bolj aktivni Španci, ki so si še najlepšo priložnost priigrali v 15. minuti, ko je bil po ostri podaji Urugvajcaz desne strani malenkostno prekratek, v končnici pa je poskus Suareza zaustavil gostujoči francoski vratarVečji del prvega polčasa dokaj rezervirani Londončani so si edino pravo priložnost priigrali v 38. minuti, po strelunekoliko z leve strani pa je bil na pravem mestu Oblak. V drugem polčasu so Madridčani in Londončani pokazali malenkostno bolj energično, a še vedno zelo previdno predstavo. Tekma se je še najbolj razživela po golu Girouda sredi polčasa, še najlepšo priložnost pa je v 83. minuti imel Werner, a je drugi zadetek Londončanov mreži preprečil Oblak.Branilci naslova iz Münchna so v velikem slogu opravili svojo prvo nalogo na poti do četrtfinala. V večnem mestu so takoj zagospodarili na igrišču in Rimljane, ki so se po 21 letih uvrstili v izločile boje lige prvakov, takoj pahnili v težave. Izbranci gostujočega trenerjaso povedli že v deveti minuti po golu prvega zvezdnika. Poljski stroj za gole je izkoristil grobo napako argentinskega obrambnega igralca, ki mu je tako rekoč podal žogo, spretno obšel španskega vratarjater poslal žogo v prazna vrata.Bavarci so le petnajst minut potrebovali za drugi zadetek, po kombinirani akciji pa je svoj prvenec v ligi prvakov dosegel v Stuttgartu rojeni mladi angleški reprezentant. V končnici prvega polčasa so Bavarci znova izkoristili darilo Rimljanov, prvi strelje Reina ubranil, odbitek pa je v mrežo pospravilza 3:0.Bayern je takoj v začetku drugega polčasa povedel s 4:0 po avtogolu, v 49. minuti pa so zadeli do tedaj dokaj nebogljeni Rimljani.je postavil končni izid na tekmi.