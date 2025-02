Bayern na koncu trepetal za zmago v Glasgowu

Nogometaši münchenskega Bayerna so v »play-offu« za nastop v osmini finala lige prvakov v gosteh z 2:1 premagali igralce glasgowskega Celtica. Feyenoord je pred svojimi navijači z 1:0 ugnal Milan, Benfica pa je v gosteh prav tako z 1:0 strla odpor Monaca.

Bavarci so imeli večino tekme pobudo, a si prav veliko priložnosti niso priigrali. So pa izkoristili dve, s katerima so pred povratno tekmo naslednji teden prišli do minimalne prednosti. Ob koncu prvega polčasa je Michael Olise z lepim strelom nekoliko z desne strani kazenskega prostora premagal nemočnega vratarja škotskih prvakov.

V drugem polčasu je na svoj račun prišel še Bayernov najboljši strelec Harry Kane, ki je v 49. minuti povišal vodstvo. Vodilna ekipa nemškega prvenstva je v zadnje četrt ure precej trpela, Celtic je pritiskal in v 79. minuti znižal po zmedi v osrčju kazenskega prostora. Strelec je bil Daizen Maeda.

Celtic si je v nadaljevanju pripravil še nekaj priložnosti, a so Münchenčani tudi s pomočjo vratarja Manuela Neuerja ohranili prednost in s tem lepo izhodišče pred povratno tekmo.

Brazilec Igor Paixao (desno) je bil junak Feyenoordove zmage nad Milanom. FOTO: John Thys/AFP

Milan izgubil v Rotterdamu

Presenečenje so gledalci videli v Rotterdamu, kjer je domači Feyenoord premagal Milan. Pod edini zadetek se je že v tretji minuti podpisal Igor Paixao.

V Monacu je zmago slavila Benfica, za katero je v 48. minuti v polno zadel Vangelis Pavlidis. Gostiteljii so od 52. minute igrali z nogometašem manj, potem ko je dva rumena kartona prejel Almoatasembellah Al-Musrati.

Na prvem dvoboju današnjega večera je Club Brugge po sporno dosojeni enajstmetrovki v sodnikovem dodatku drugega polčasa z 2:1 premagal Atalanto.

Včeraj je Real Madrid na tujem ugnal Manchester City s 3:2, Borussia Dortmund je bila s 3:0 prepričljiva v gosteh proti Sportingu, Juventus je z 2:1 doma premagal PSV, Paris Saint-Germain pa je v francoskem derbiju na tujem ugnal Brest s 3:0.

Povratne tekme bodo naslednji torek in sredo.