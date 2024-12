Sahin kritičen kakor Guardiola in Klopp. Kdaj bo imel dopust vratar?

Nogometaši dortmundske Borussie bodo v današnjem derbiju lige prvakov gostili zvezdnike Barcelone. Moštvi sta pred včerajšnjim začetkom 6. kola na lestvici držali tretje oziroma četrto mesto, potem ko sta na dosedanjih petih tekmah zbrali po ducat točk. Tako Porurci kot Katalonci imajo pred današnjim spektaklom na štadionu Westfalen (Signal Iduna Park) na svojem računu po štiri zmage in en poraz.

LP_Pari 11. Dec

Več skrbi pa imajo gostitelji. Prav včeraj je namreč prišlo na dan, da boznova odsoten dalj časa. Potem ko se je 29-letni branilec iz Frankfurta komaj pred tednom dni po pičlih dveh mesecih okrevanja vrnil na igrišče, si je minulo soboto na gostovanju v Mönchengladbachu (1:1) spet poškodoval gleženj – vnovič desnega.

»Nimam dobrih novic: Nicki si je poškodoval isti gleženj. To je res velika smola. Staknil je pravzaprav enako poškodbo, zaradi katere bo manjkal več mesecev,« je Nuri Sahin, trener Borussie, razkril na včerajšnji novinarski konferenci in v isti sapi pristavil, da Sülejeva odsotnost pomeni precejšen udarec za njegovo ekipo.

»Prav zdaj bi ga zelo potrebovali, a na žalost glede tega ne moremo ničesar spremeniti,« je nekdanji turški reprezentant, ki že od rojstva živi v Nemčiji, zmajeval z glavo, medtem ko se je spomnil dolgega seznama poškodovanih v moštvu iz Dortmunda. Močno načeta je namreč še zlasti njegova obramba. Še naprej je odsoten Waldemar Anton, proti Barceloni pa Sahin ne bo mogel računati še na Juliana Brandta, Karima Adeyemija, Filippa Maneja in najverjetneje niti na Maximiliana Beierja.

4 zmage imajo v tej sezoni lige prvakov na svojem računu nogometaši Borussie in Barcelone.

Ob tem je strateg Borussie izkoristil priložnost ter se pridružil slovitima kolegoma Pepu Guardioli in Jürgnu Kloppu pri kritikah, da so zdajšnji nogometni zvezdniki preprosto pretirano obremenjeni. »Dejstvo je, da imajo preveč tekem. To je še posebno za reprezentante komaj znosno,« je poudaril Sahin. Že tako natrpan urnik je dodatno zgostil nov format Fifinega klubskega svetovnega prvenstva, ki bo med 14. junijem in 13. julijem prihodnje leto v ZDA. Na njem bo igrala tudi Borussia.

Nuri Sahin, trener Borussie Dortmund, bo skušal s svojimi varovanci nocoj streti Barcelono. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

»Ko pogledam na koledar, se mi niti sanja ne, kdaj bo imel, recimo, naš vratar Gregor Kobel dopust,« se je vprašal 36-letnik iz Lüdenscheida (dobrih 40 km južno od Dortmunda) in pripomnil, da svoje varovance, ko se vrnejo z reprezentančnih akcij, takoj zasuje s podatki o naslednjem tekmecu. »Nenehna potovanja od A do B in nato še od B do C so prav tako zelo obremenjujoča. Za nameček se je igra v zadnjih letih močno spremenila, na sleherni tekmi je treba iti do konca,« je pojasnil Sahin, ki si ne dela utvar, da se bo kaj spremenilo.

»Urnika ne Guardiola ne Klopp nista mogla izboljšati. Seveda tudi pri Fifi sedaj ne bodo rekli: 'Ker je Nuri nekaj povedal, bomo pa to spremenili,« se je nekako že vdal v usodo trener Borussie, ki ji – čeprav bo nocoj igrala pred svojimi številnimi glasnimi navijači – na stavnicah pripisujejo manj možnosti za uspeh kot Barceloni.

Slovenski dvoboj v Madridu

Zato pa bi bilo danes vse drugo kot zanesljiva zmaga madridskega Atletica s slovenskim vratarjem Janom Oblakom na čelu proti bratislavskemu Slovanu (Kenan Bajrić) veliko presenečenje. Pred zahtevnima nalogama bosta tokrat na gostovanjih tudi graški Sturm (Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat) pri Lillu ter Crvena zvezda (Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić) pri Milanu.