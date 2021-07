Bayern pričakuje 150-milijonsko izgubo

Bayern pričakuje 150 milijonov evrov izgube zaradi pandemije covida-19, je sporočil nemški nogometni velikan. Predsednik Bayerna Herbert Hainer je povedal, da so te izgube nastale predvsem zaradi praznih tribun na Allianz Areni od marca lani, ki so bile lahko v zadnjem delu sezone le delno zapolnjene. Nova sezona bundeslige se bo začela 13. avgusta in v vodstvu Bayerna upajo, da bodo zdravstveni ukrepi na Bavarskem dovoljevali, da bodo na vsaj delu stadiona za 75.000 gledalcev tudi navijači.



Novi izvršni direktor kluba Oliver Kahn pa je ob tem izpostavil, da bo varnost še vedno na prvem mestu. V klubu bodo skušali na daljši rok zadržati Leona Goretzko in Kingsleyja Comana, po direktorjevih besedah bosta dobila velikodušni ponudbi.

»Deseti zaporedni naslov nemškega prvaka je naš velik cilj, ki pa ne bo povsem izpolnjen brez uspešnih evropskih nastopov,« je dodal Kahn.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: