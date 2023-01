Bayernova prednost na vrhu lestvice zdaj le še minimalna

Neprepričljiv uvod v spomladanski del sezone nogometašev Bayerna je v soboto dobil novo poglavje na domači Allianz Areni, ki jo je nedavno s točko zapustil tudi Köln, tokrat pa se je identičnega rezultata (1:1) razveselil še aktualni prvak evropske lige Eintracht iz Frankfurta. Randal Kolo Muani, ki je imel na lanskem mundialu v Katarju na nogi zmago nad Argentino, a ga je v zadnjih sekundah dvoboja iz oči v oči ustavil vratar Emiliano Martinez, tokrat ni grešil v 69. minuti, ko je izničil vodilni zadetek Leroya Saneja iz prvega polčasa in svoji ekipi prinesel veliko točko, s katero so orli (32) s tekmo več na petem mestu vsaj rahlo pobegnili dortmundski Borussii, ki je šesta (31).

Bayern je še tretjič v letu 2023 remiziral. Zdaj ima na lestvici le še točko naskoka pred berlinskim Unionom, ki je dobil mestni derbi s Hertho z 2:0. Bayernu v letu 2023 ne gre po načrtih. V osmih dneh je na treh tekmah, v Nemčiji so morali najprej dokončati še jesenski del z dvema koloma, dobil le tri točke, vse tri tekme pa so se končale z enakim izidom 1:1. V soboto je do pomembne točke na Allianz Areni prišel še Frankfurt, ki se bori za ligo prvakov. Domači so sicer imeli terensko premoč in večji del tekme prevladovali, zadel pa je le Leroy Sane. Gostje so bili vse pogumnejši, prepih v obrambi Bavarcev je izkoristil Kolo Muani v 69. minuti. Frankfurt si je ob koncu pripravil še nekaj priložnosti za popoln preobrat, a se izid ni spremenil.

Bobić po porazu na derbiju zapušča Hertho

Union je že popoldne bolje opravil nalogo v mestnem derbiju. Herthi, ki je letos na dnu lestvice na predzadnjem mestu, je v gosteh zadal boleč poraz. Za Union sta zadela Danilho Doekhi v prvem polčasu in Paul Seguin. Za Union je bila to peta zaporedna zmaga v mestnih obračunih, po dvoboju je Hertha sporočila, da Fredi Bobić ni več športni direktor ekipe, vsaj za zdaj pa trener še ostaja Sandro Schwarz.

Freiburg je tudi dobil tri točke, s 3:1 je premagal Augsburg, zadeli so Michael Gregoritsch, Lucas Höler in Philipp Lienhart. Takšen razplet je močno zgostil vrh bundeslige. Bayern ima na vrhu 37 točk, a le še eno več kot prvi zasledovalec Union. Tretji je s 35 Leipzig, ki je že v petek brez pomoči nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla – ni ga bilo v postavi zaradi kartonov – premagal Stuttgart z 2:1. Freiburg je pri 34, Eintracht pa pri 32.

V boj za najvišja mesta lahko spet poseže tudi Dortmund, trenutno šesti z 31 točkami, ki ga v nedeljo čaka tekma proti Leverkusnu.