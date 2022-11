Polom Berlinčanov v Leverkusnu, Bayern je spet prvi

Potem ko je Bayern v soboto tesno zmagal pri njegovem mestnem tekmecu Herthi s 3:2, se je Unionu zataknilo na gostovanju pri Leverkusnu, visok poraz z 0:5 pa pomeni, da je zdaj Bayern prvi, Union pa z dvema točkama manj drugi. Union in Bayern sta bila blizu menjavi na vrhu po končanem kolu že prejšnji teden. A tedaj so se Berlinčani še rešili in z zadetkom v sodnikovem dodatku zmagali ter ohranili minimalno prednosti pred prvaki.

V nedeljo se je berlinska pravljica na prvem mestu lige končala. Končala jo je ekipa, ki velja za največje razočaranje uvoda sezone – Bayer Leverkusen. Lekarnarji so v Evropi letos sicer nastopili v ligi prvakov, nadaljevali bodo v evropski ligi, v domačem prvenstvu pa so bili pred tem kolom le na 16. mestu z vsega devetimi točkami.

Vtis so varovanci baskovskega stratega Xabija Alonsa v nedeljo močno popravili, potem ko so v drugem polčasu dosegli kar pet golov. Robert Andrich prvega v sezoni prav proti nekdanji ekipi, Moussa Diaby je udaril dvakrat v dveh minutah, Adam Hložek je zadel v 68., piko na i je postavil Mitchel Bakker v 76. Z visoko zmago je Leverkusen tudi pobegnil z nevarnih mest za slovo od prvoligaške konkurence, zdaj je 14.

Nogometaši Bayerna so v soboto Hertho premagali s 3:2, vsi goli so padli že v prvem polčasu, z dvema se je za zmagovalce izkazal Eric Maxim Choupo-Moting. Leipzig, klub nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, ki je v igro vstopil v 75. minuti, je v Hoffenheimu slavil s 3:1. Borussia iz Dortmunda pa je zanesljivo odpravila Bochum s 3:0.

Po nepopolnem kolu – v zadnji tekmi lahko zvečer Freiburg z zmago nad Kölnom celo prehiti Union na drugem mestu – ima Bayern 28 točk, Union 26, Dotmund pa 25.