Beckhamovi so si privoščili noro poletje

Nekdanji angleški nogometni zvezdnik in zdaj zelo uspešen poslovnež, ki ima v lasti nogometni klub iz Miamija Inter, David Beckham se je letošnje poletje odločil za družinsko luksuzno križarjenje med Hrvaško, Amalfijsko obalo in Saint-Tropezom. Še posebej je vznemirjal duhove ljudi s svojimi objavami na družbenih omrežjih, manj opazno pa je bilo razkošje, ki so si ga privoščili Beckhamovi.

V ospredju je bila jahta z nenavadnim, a primernim imenom »Noro poletje« (Madsummer), ki je bila splovljena pred tremi in je dolga 95 m. Beckhamovim ni manjkalo ničesar, saj ima večnadstropna jahta z dvigalom, bazenom, savno, fitnes dvorano in še drugimi stvarmi za dejavnosti in življenje zunaj kopnega.

Mimogrede, tedenski najem jahte, na kateri lahko polnokrvno uživa brez stresov 12 ljudi, znaša 1,6 milijona evra.