Beli balet preplesal rumeno podmornico

Nogometaši Real Madrida so v španskem prvenstvu prišli do treh točk. Manj kot 72 ur po naporni in dramatični zmagi v ligi prvakov proti Atletico Madridu so v gosteh premagali Villarreal z 2:1.

Real Madrid je z 18. zmago skočil na prvo mesto la lige, Villarreal pa ostaja na mestih, ki vodijo v evropska tekmovanja v prihodnji sezoni.

Villarreal je prvi zadel, v sedmi minuti se je v gneči pred golom najbolje znašel Juan Foyth, za zasuk pa je že v prvem polčasu poskrbel Kylian Mbappe (17., 23.).

V nedeljo zvečer sledi veliki derbi kola med Atletico Madridom in Barcelono. Katalonci imajo priložnost, da se pred reprezentančnim premorom s tremi točkami in tekmo manj vrnejo na vrh razpredelnice, Madridčani pa lahko ob porazu v enem tednu ostanejo brez lige prvakov in realnih možnosti za naslov v Španiji.