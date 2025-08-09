Napadalni tercet Šeško-Cunha-Mbeumo vliva optimizem na Old Traffordu

Po najslabši sezoni v 51 letih je za Manchester United edina pot navzgor, v analizi prestopnega roka piše agencija Reuters. Z novo napadalno linijo, vredno 200 milijonov funtov, ima trener Ruben Amorim podporo navijačev za dolgoročne spremembe. Zdaj mora to uresničiti, trdi novinar Peter Hall.

Amorim je od začetka poudarjal, da po lastni izbiri ne bi prevzel ogromne naloge prebujanja najuspešnejšega angleškega kluba sredi sezone. Portugalski trener je trdil, da so mu postavili ultimat »zdaj ali nikoli«, preden je lani novembra nasledil Erika ten Haga in prevzel ekipo, ki je dosegla številne negativne rekorde – najslabšo uvrstitev, največ porazov, najmanj točk in najmanj golov v zgodovini premier lige.

Šeška so predstavili na Old Traffordu. FOTO: MUFC/twitter

Amorim je prosil navijače, naj ga ocenijo po tem, ko bo imel celotne poletne priprave za ustrezno vpeljavo svojih zamisli. Trije novi napadalci mu dajejo boljše orodje za uspeh. Takšna zapravljivost je presenetljiva. Novi solastnik Jim Ratcliffe je še marca trdil, da je bil klub ob nakupu manjšinskega deleža s strani njegovega podjetja Ineos konec leta 2023 tako nizko pri denarju, da mu je grozil »bankrot do božiča«.

Benjamin Šeško je danes podpisal pogodbo in bil predstavljen na pripravljalni tekmi na Old Traffordu proti Fiorentini. V uvodnem kolu nove sezone proti Arsenalu ga bosta spremljala vznemirljiva napadalca Matheus Cunha in Bryan Mbeumo, ki imata nekaj, česar je v zadnjem času primanjkovalo Unitedovim napadalcem – izkušnje z doseganjem zadetkov v premier league.

Ko je United lani nepredstavljivo zdrsnil na 15. mesto, je 54 prejetih zadetkov predstavljalo njihov tretji najslabši obrambni izkupiček v zgodovini lige. Vendar se je kot bolj škodljiva izkazala njihova nezmožnost doseganja zadetkov. Dosegli so rekordno nizkih 44 ligaških golov, pet manj kot v katerikoli sezoni premier lige.

Brazilec Matheus Cunha je ena od treh velikih okrepitev. FOTO: MUFC/twitter

»Najtežji del lanske sezone je bil iti na tekme in vedeti, da ne bomo konkurenčni,« je Amorim povedal novinarjem na klubski predsezonski turneji po ZDA. »Zdaj sem boljše volje, bolj vznemirjen. Mislim tudi, da sem se veliko naučil. Boljša ekipa bomo. Ne le zato, ker resnično verjamem, da smo lahko boljši, ampak ker verjamem, da bom to sezono bolje vodil. Zdaj smo v boljšem položaju, a smo šele na začetku. Moramo se izkazati. In pritisk mi je všeč. Če bom imel občutek, da bomo pred tekmo konkurenčni, bo v redu. Ne želim se vrniti k tistemu občutku, da ne gre za enakovredno tekmo.«

Navijače je spodbudilo dejstvo, da novih okrepitev ni odvrnilo to, da United to sezono prvič po 11 letih ne bo nastopil v nobenem evropskem tekmovanju. Zlasti za Mbeuma in Šeška so se zanimali številni drugi klubi, vendar privlačnost Uniteda kljub temu, da od leta 2013 ni osvojil ligaškega naslova, ostaja. »Od začetka sem se želel pridružiti temu velikemu klubu,« je Mbeumo dejal po podpisu pogodbe. »Zdaj, ko sem tu, sem res srečen. Zame je to največji klub na svetu. Navijači so nori, štadion je čudovit. Vsak igralec si želi igrati tukaj.«

Kamerunec Bryan Mbeumo je prišel iz Brentforda. FOTO: MUFC/twitter

Za večji napredek v tej sezoni pa so potrebne nove okrepitve po vsej ekipi. Kapetan Bruno Fernandes je zadnjo predstavo na turneji po ZDA, remi 2:2 z Evertonom, označil za »leno« in pozval klub k novim okrepitvam pred zaprtjem prestopnega roka konec meseca.

Sicer pa je bila njihova turneja po ZDA soglasno pozitivna. Z začetno postavo, v kateri je ostalo devet igralcev iz moštva, ki se je tako slabo odrezalo v finalu evropske lige proti Tottenhamu, je United deloval poživljen in tudi zabaven ob zmagi s 4:1 proti Bournemouthu, premagali pa so tudi West Ham in tako ostali neporaženi v treh tekmah.

Amorima čakajo zahtevne uvodne tekme, saj se bodo v prvih petih krogih pomerili z Arsenalom, Manchester Cityjem in Chelseajem. Kljub temu mora izkoristiti redko pozitivnost, ki so jo prinesli zadetki na pripravljalnih tekmah, da vsaj začne United usmerjati nazaj na pravo pot, še piše novinar Reutersa.