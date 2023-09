Benjamin Šeško kot Erling Haaland? Bližje mu je nek drug zvezdnik

Napadalec Leipziga in slovenske nogometne reprezentance Benjamin Šeško je spregovoril za nemške medije, pogovor so povzeli tudi številni mediji v drugih državah. V delu intervjuja je mladi adut Slovenije odgovoril tudi na primerjavo z zvezdnikom Manchester Cityja Erlingom Haalandom, ki jo pogosto omenjajo novinarji. Napadalca naj bi namreč družil enak slog igre, zabijanja golov in na splošno njuna podoba na igrišču. Navsezadnje sta oba igrala v majici Salzburga – Haaland v sezoni 2019/20, Šeško med letoma 2019 in 2023.

Edina stvar, po kateri naju lahko primerjate, je najina višina

»Večkrat sem že ponovil, da sem 'svoj' tip napadalca. Edina stvar, po kateri naju lahko primerjate, je najina višina,« je zatrdil Šeško, ki meri v višino 194 cm, torej toliko kot norveški as. »Res je, da sva oba relativno hitra, toda gojiva različna sloga napadalne igre. Primerjate me z nekom, ki je eden od najboljših nogometašev na svetu, to ni enostavno primerjati. Ne želim, da me primerjate z drugimi. Želim biti Benjamin Šeško, torej 'svoj' in najboljši, kolikor sem lahko,« je zatrdil 20-letni Šeško in nato dodal, kdo je bil v resnici njegov vzornik v mlajših letih.

»Rad sem gledal Zlatana Ibrahimovića. Na igrišču je opazno užival, se zabaval in zabijal gole, številne na velemojstrski način. Ko vidim igrati nogomet napadalce takšnega kova in s takšnim slogom, se vedno znova veselil tekem,« je pojasnil Šeško, ta čas član četrto uvrščene ekipe nemške bundeslige. Leipzig z 12 točkami zaostaja le za točko za vodilnima Bayernom in Bayerjem iz Leverkusna.