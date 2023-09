Benjamin Šeško ne skriva visokih ambicij, upam, da mu bo uspelo

V nadaljevanju preberite:

Manchester City in Crvena zvezda? Videli smo zasluženo zmago Angležev, ki so sprožili kar 37 strelov (!), Zvezda le tri, tudi razmerje v kotih (12:0) ne potrebuje komentarja. Kljub vsemu na igrišču ni bilo tako preprosto, kot kaže izid 3:1, in to kljub temu, da naj bi Beograjčani, kot pravijo Srbi, igrali svojo »najslabšo tekmo v ligi prvakov«.

Z zanimanjem sem si ogledal dvoboj med Young Boys in Leipzigom, pri slednjem igrata Benjamin Šeško in Kevin Kampl. Nemci so potrdili, da kandidirajo za končnico in izločilne boje, po vseh merilih so zasluženo zmagali. Treba je izpostaviti Šeška. Fant je mlad, dobil je skromno minutažo, a je kljub temu zabil dva gola, če dodamo še tistega razveljavljenega. Opazna je njegova ambicija, da postane še boljši, zato je gotovo izbral pravi klub že s Salzburgom, enako zdaj z Leipzigom. Kampl je kapetan »bikov«, kar je zgovorno samo po sebi.