Benjamin Šeško zaznamoval že prvi derbi sezone

V Avstriji so odprli novo sezono tamkajšnjega nogometnega prvenstva. Prvo dejanje je prineslo derbi med Salzburgom in dunajsko Austrio, ki je pričakovano pripadel gostiteljem z izidom 3:0. V enajsterici Salzburga je igral tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško, ki je bil z golom in podajo za gol prvo ime večera na Solnograškem.

Salzburg je igral v enem od modelov igre 4-4-2, Šeško pa je igral na položaju levega napadalca, desno je bil švicarski reprezentant Noah Okafor. Prav omenjena napadalca sta zrežirala zmago Salzburga. Šeško je prispeval prvi gol in podal za tretjega, Okafor je podal za drugi gol (strelec Fernando) in zabil tretjega po podaji Šeška.