Bijol in Lovrić doživela hladen tuš na slovitem San Siru

Nogometaši milanskega Interja so v 30. krogu italijanskega prvenstva doma premagali Udinese slovenskih reprezentantov Jake Bijola in Sandija Lovrića z 2:1. Milančani so prednost na vrhu lestvice vsaj začasno povišali na šest točk.

Nogometaši Interja, branilci naslova, so danes povedli v 12. minuti po zadetku Marka Arnautovića. V 29. je na 2:0 povišal Davide Frattesi, pri obeh golih pa je bil podajalec Federico Dimarco. Za Videmčane je v 71. minuti znižal Oumar Solet, a se za preobrat ni izšlo.

Kapetan Bijol je na zelenici preživel celoten obračun, medtem ko je Lovrić igrišče zapustil po glavnem odmoru na stadionu San Siro. Inter je z 20. zmago v sezoni zdaj Napoliju ušel na šest točk naskoka, Neapeljčane pa ob 20.45 čaka tekma proti Milanu.

FOTO: Isabella Bonotto/AFP

Na uvodnih današnjih preizkušnjah je Cagliari doma s 3:0 odpravil zadnjeuvrščeno Monzo, naslednji tekmec Celja v konferenčni ligi Fiorentina pa je bila z 1:0 boljše od tretjeuvrščene Atalante. Edini gol na dvoboju je v 45. minuti dosegel Moise Kean.

V soboto so nogometaši Venezie brez pomoči Domna Črnigoja doživeli 16. poraz, z 0:1 so klonili proti Bologni. Benečani zasedajo predzadnje mesto serie a. Juventus je z 1:0 ugnal Genoo, Roma pa z enakim izidom Lecce. Como in Empoli sta se razšla 1:1.

V ponedeljek bosta na vrsti še zadnji tekmi kroga med Hellas Verono in Parmo ter Laziom in Torinom.