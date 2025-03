Olajšanje pri Juventusu, Hrvat začel z zmago

Juventus, ki ga po novem vodi Hrvat Igor Tudor, je proti Genoi slavil z 1:0, edini gol pa je po podaji Dušana Vlahovića v 25. minuti dosegel Kenan Yildiz, Lecce je gostil Romo in izgubil z 0:1, strelec je bil Artem Dovbik, Como in Empoli pa sta se razšla z 1:1.

»Zelo sem zadovoljen. Genoa je resno moštvo, ki dobro teče in se bori. V treh dnevih ne moreš spremeniti vsega. Srečen sem, kewr so fantje dali sve od sebe in zaradi navijačev. Vzdušje je odlično, vsi imajo voljo. Lahko bi zabili še gol ali dva. Toda včasih je 1:0 mentalno boljši izid od 2:0,« je po prvi znmagi povedal 46-letni Splitčan.

Nogometaši Venezie so brez pomoči Domna Črnigoja v italijanski ligi doživeli 16. poraz in ostajajo na predzadnjem mestu. Tokrat jih je v 30. krogu ugnala Bologna z 1:0, ki ostaja na visokem četrtem mestu lestvice. Edini gol je dosegel Riccardo Orsolini v 49. minuti.

Udinese Jake Bijola in Sandija Lovrića bo danes gostil vodilni Inter, Napoli pa Milan.

V ponedeljek bosta še tekmi Hellas Verona – Parma in Lazio – Torino.